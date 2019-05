Še dva pozitivna dopinška testa na OI 2012

Ljubljana, 10. maja - Armenska dvigalka uteži Meline Daluzjan in latvijska atletinja Ineta Radeviča sta padli na dopinških testih, potem ko so na olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu odvzete vzorce ponovno testirali, je danes sporočil Mednarodni olimpijski komite (Mok). Obe športnici in njuni dosežki na OI 2012 je Mok takoj diskvalificiral.