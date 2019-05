Srbska vojska na paradi v Nišu pokazala svoje zmogljivosti

Niš, 10. maja - V Nišu je danes ob dnevu zmage zaveznikov v drugi svetovni vojni potekala vojaška parada, na kateri je sodelovalo več kot 4000 vojakov in policistov, okoli 300 bojnih in nebojnih vozil in sistemov ter okoli 40 letal in helikopterjev. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob tej priložnosti dejal, da bo Srbija odgovorno varovala mir in stabilnost.