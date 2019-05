Na Tirolskem Slovenca osumljena trgovine z drogami

Innsbruck, 10. maja - Na avstrijskem Tirolskem zaradi suma trgovine z drogami preiskujejo dva slovenska državljana. Gre za 55-letnico, ki je bila aprila nepravnomočno obsojena razpečevanja mamil, in 61-letnika, ki je trenutno v preiskovalnem priporu v Innsbrucku, so danes sporočile pristojne oblasti. V povezavi s tem primerom so ovadili 40 ljudi.