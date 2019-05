Đoković brez boja polfinalist Madrida, Čilić se je zastrupil s hrano

Madrid, 10. maja - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se je brez boja zvrstil v polfinale mastersa ATP v Madridu z nagradnim skladom 7,28 milijona dolarjev, potem ko je njegov četrtfinalni tekmec, Hrvat Marin Čilić, dvoboj predal, so sporočili organizatorji. Razlog za predajo je zastrupitev s hrano in posledično želodčne težave, so še sporočili.