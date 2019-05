Pravno-informacijski center zavrača očitke o pomoči migrantom pri prehajanju meje

Ljubljana/Novo mesto, 10. maja - Pravno-informacijski center zavrača vnovične očitke nekaterih strank, da nevladne organizacije migrantom pomagajo pri prehajanju meje. Kot so opozorili za STA, bi bila policija prva poklicana, da bi sprožila ustrezne postopke, če bi takšne informacije držale. Policija do zdaj ni imela dokazov, da bi tak postopek sploh lahko začela, so zatrdili.