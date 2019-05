Prihodnji teden usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev in vojaških pilotov

Ljubljana, 12. maja - Na območju osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna ter na območjih Suhe krajine in Mirnske doline bo od ponedeljka do četrtka potekalo usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev. Na letališču Cerklje ob Krki pa se bo v ponedeljek začelo redno usposabljanje vojaških pilotov v letenju na nizkih višinah, ki bo trajalo do petka, 24. maja.