Večina študentov voznikov s Škisove tržnice z alkoholom pod dovoljeno mejo

Ljubljana, 10. maja - Na Zavodu Varna pot so v četrtek izkoristili Škisovo tržnico ter preverjali, kako odgovorni vozniki so študenti. Ugotovili so, da je dobrih 81 odstotkov mladih domov odšlo z vsebnostjo alkohola pod dovoljeno mejo. Rekorder med vozniki je napihal 0,43 mg/l alkohola, med tistimi, ki niso vozili, pa 0,93 mg/l alkohola, so sporočili iz zavoda.