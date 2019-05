Resnikovemu morilcu Igorju Bavdku odškodnina zaradi slabih razmer v priporu

Ljubljana, 10. maja - Nekdanji kranjski prometni policist Igor Bavdek, ki zaradi uboja Tineta Resnika na Dobu prestaja 14 let in pol zaporne kazni, je državo tožil zaradi kršitev Evropske konvencije o človekovih pravicah, češ da so bile razmere v priporu na ljubljanski Povšetovi nečloveške. S tožbo je terjal 28.440 evrov odškodnine, uspelo pa mu je iztožiti 3800 evrov.