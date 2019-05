Uber danes prihaja na borzo

New York, 10. maja - Ameriško podjetje Uber, ki upravlja z istoimensko spletno platformo za posredovanje prevozov, danes prihaja na newyorške borze. Izhodiščna cena za delnico bo 45 dolarjev (40 evrov). V četrtek so v prvi javni ponudbi delnic po tej ceni prodali 180 milijonov delnic in s tem zbrali 8,1 milijarde dolarjev, piše agencija Bloomberg.