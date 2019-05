Svetniki Podčetrtka, Kozjega in Bistrice ob Sotli sprejeli strategijo razvoja turizma

Podčetrtek, 10. maja - Občinski svetniki Podčetrtka, Kozjega in Bistrice ob Sotli so na današnji skupni seji v Podčetrtku sprejeli strategijo razvoja turizma do leta 2023. Kot je za STA povedal župan Podčetrtka Peter Misja, so se za skupno strategijo odločili, ker so spoznali, da je razvoj turistične destinacije prevelik zalogaj za posamično majhno občino.