Kaj bi brexit: Angliji popoln izplen na evropski nogometni sceni

Ljubljana, 10. maja - Angleška nogometna liga se je vrnila v vrh evropskega nogometa. Za dramo in trepet sta najprej v ligi prvakov poskrbela Liverpool in Tottenham, ki se bosta srečala v finalu, sinoči pa sta si finale evropske lige priigrala še Chelsea in Arsenal ter poskrbela, da so prvič v zgodovini vsi štirje finalisti angleški. In te klube vodijo tuji trenerji.