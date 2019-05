Zanimivi časi predstavljeni skozi beneški bienale od danes dostopni vsem

Benetke, 11. maja - Po predogledih bo danes ob 10. uri vrata odprl 58. beneški umetnostni bienale, ki pod kuratorstvom Ralpha Rugoffa nosi naslov May You Live in Interesting Times. Ob odprtju bodo naznanili tudi dobitnike levov za najboljši nacionalni paviljon ter za dela na glavni razstavi. Nagrado za življenjsko delo prejme ameriški umetnik Jimmie Durham.