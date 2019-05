Sixers in Trail Blazers izsilili sedmo tekmo

Philadelphia, 10. maja - Jimmy Butler je dosegel 25 točk, izkazala sta se tudi Ben Simmons in Joel Embiid, skupaj pa so se košarkarji Philadelphia 76ers rešili izpada v dvoboju vzhodne konference proti Toronto Raptors in izsilili odločilno sedmo tekmo. Tudi na zahodu bo med Portland Trail Blazers in Denver Nuggets odločala sedma tekma.