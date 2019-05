Bela hiša spremenila pogoje za novinarske akreditacije

Washington, 10. maja - Ameriški mediji, ki imajo dopisnike v Beli hiši, se pritožujejo, ker je administracija predsednika Donalda Trumpa po eliminaciji rednih novinarskih konferenc in omejitvi dostopa do uradnih dogodkov spremenila še pogoje za izdajanje novinarskih akreditacij. Praktično vsi dopisniki Bele hiše so morali znova zaprositi za akreditacije.