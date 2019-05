Ljubljana, 9. maja - Janez Tomažič v komentarju Politika mora najti odgovore piše, da je ljudi, ki živijo na južni meji, strah. Ta strah pa seže v leto, ko so se za kolone ljudi, ki so se prek Turčije in Balkana odpravili v Evropo, boljšemu življenju naproti, zaprle utečene poti.