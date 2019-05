Delo o iranskem jedrskem (ne)sporazumu (10. 5.)

Ljubljana, 9. maja - Boris Čibej v komentarju Še ena grožnja pred novo grožnjo piše o grožnji Irana, da se bo delno umaknil iz mednarodnega iranskega jedrskega dogovora. Dodaja, da je z grožnjami Iran pokazal samo to, da mu je dovolj očitne nemoči ali namerne nepripravljenosti evropskih podpisnic dogovora, ki so podpisale sporazum, da ga bodo same spoštovale.