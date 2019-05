Mrakova in Macarolova v San Remu po prvem dnevu EP deseti

San Remo, 9. maja - Tina Mrak in Veronika Macarol, ki sta bila lani izbrani za najboljšo slovensko ekipo leta, sta po prvem dnevu evropskega jadralnega prvenstva v razreda 470, ki poteka v San Remu in kjer branita lani osvojeni naslov, deseti. V prvi regati sta bili diskvalificirani, nato pa sta bili v naslednjih dveh regatah 4. in 14.