Ob dnevu Evrope opozorila o usodnih časih za EU

pripravil Mihael Šuštaršič

Ljubljana, 9. maja - Članice EU so danes obeležile dan Evrope, s katerim se povezava spominja Schumanove deklaracije, začetka evropskega povezovanja. Voditelji članic so dan obeležili na vrhu v romunskem Sibiu, v Ljubljani pa sta ga skupaj obeležila predsednika Slovenije in Nemčije, Borut Pahor in Frank-Walter Steinmeier. Praznik so slovesno obeležili tudi v DZ.