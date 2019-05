Vrh EU v Sibiuu z zavezo o enotnosti pred evropskimi volitvami

piše Petra von Wüllerstorf

Sibiu, 9. maja - Voditelji 27 članic EU so na dan Evrope v transilvanskem mestu Sibiu sprejeli izjavo z desetimi zavezami prihodnjim generacijam, s katero so potrdili prepričanje, da je unija enotna močnejša v vse bolj spremenljivem svetu. To sporočilo so posredovali Evropejcem dva tedna pred evropskimi volitvami, ki se opisujejo kot prelomne.