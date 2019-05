Ljubljanski zavod za gluhe in naglušne z novimi in prenovljenimi prostori

Ljubljana, 9. maja - V Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana so danes odprli nove in prenovljene prostore. Zbrane je nagovoril minister za izobraževanje Jernej Pikalo. Poudaril je, da je investicija še posebej pomembna, ker gre za najbolj občutljivo skupino otrok. To je sicer po mnenju direktorja Borisa Černilca prvi korak do celovite prenove zavoda.