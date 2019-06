Začenja se letošnji Praznik češenj

Goriška Brda, 7. junija - Z današnjo slavnostno sejo občinskega sveta Občine Brda se začenja letošnji Praznik češenj, ki je obenem tudi občinski praznik. Že 53. leto zapored pripravljajo dogajanje za vse generacije, kljub slabemu začetku letine pa so zadnji topli in sočni dnevi brez dežja poskrbeli za to, da se bodo obiskovalci Goriških Brd lahko najedli češenj.