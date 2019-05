Okoljski inšpektorji v Suhadole takoj po zaključku dela interventnih skupin

Ljubljana, 9. maja - Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor bo opravila izredni inšpekcijski pregled v Centru za ravnanje z odpadki Suhadole v občini Komenda takoj, ko bodo interventne skupine zaključile s svojim delom, so napovedali. Podjetju Publikus so v zadnjem času izrekli več kazni, kar pa ni preprečilo izbruha požara.