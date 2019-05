Na Otočcu za Slovence neuspešne kvalifikacije

Otočec, 9. maja - Od 19 slovenskih predstavnikov v kvalifikacijah Mednarodnega odprtega prvenstva Slovenije v namiznem tenisu na Otočcu so bili Uroš Slatinšek, Tilen Cvetko in Ana Tofant edini, ki so po prvem dnevu zadržali možnost, da se uvrstijo na glavni turnir. A vsi trije so izgubili odločilne dvoboje, tako da jih lahko reši le še žreb srečnih poražencev.