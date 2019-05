IO OKS določil slovensko reprezentanco za evropske igre

Ljubljana, 9. maja - Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je določil slovensko reprezentanco za druge evropske igre (EI), ki bodo med 21. in 30. junijem v beloruskem Minsku. V ekipi je skupaj 109 članov, med katerimi je 71 tekmovalcev, 39 športnikov in 32 športnic, ostalo so vodstvo, trenerji in drugi spremljevalci.