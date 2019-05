Ljubljanska borza: V ospredju delnice Petrola

Ljubljana, 9. maja - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za dobrih 850.000 evrov poslov, od tega največ z delnicami Petrola, ki so na koncu izgubile 1,46 odstotka. Največ so danes izgubile delnice Intereurope, ki so se ob sicer dokaj skromnem prometu pocenile za dobrih šest odstotkov. Indeks SBI TOP se je znižal za 1,12 odstotka.