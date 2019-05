Ljubljana, 9. maja - Okrogla miza o predlogu zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti bo danes ob 18. uri na Filozofski fakulteti UL, predavalnica 13. Dogodka se bo udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Štromajer, ki bo predstavil ključne poudarke predloga zakona, so sporočili iz ministrstva.