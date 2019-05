V Cankarjev dom se bo skozi glasbo in pripoved vrnil Odisej

Ljubljana, 10. maja - V Štihovi dvorani Cankarjevega doma bo zvečer premiera predstave Pesem o Odiseju v režiji Ivane Djilas. Rapsodiseja za dva po Homerju, kot so jo podnaslovili ustvarjalci, bo gledalce prek pripovedi in veliko glasbe v živo posrkala v najbolj razburljive dogodke Odisejevega deset let trajajočega vračanja iz trojanske vojne domov na Itako.