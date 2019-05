Dež in blato nista pokvarila odprtja Škisove tržnice 2019

Ljubljana, 9. maja - Dež je že zgodaj popoldne zaznamoval letošnjo Škisovo tržnico, prizorišče pa kmalu spremenil v blatno ploščad. A navdušenih študentov vreme ni zmotilo. Z mimohodom študentskih klubov in nagovorom predsednice Zveze Škis so odprli Škisovo tržnico 2019, ki ponuja priložnost za druženje, koncerte, povezovanje in predstavitev lokalne kulinarike.