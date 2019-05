Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 9. maja - Vlada je danes med drugim z družbo 2TDK sklenila koncesijsko pogodbo za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača-Koper ter potrdila spremenjeno uredbo o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, s katero se zvišuje najvišji znesek pomoči, in načrt dejavnosti vlade za projekt Svetovni dan čebel do leta 2022.