Ljubljana, 9. maja - Poslanka Levice Violeta Tomić bo danes ob 15. uri v prostorih PS Levica v DZ na Šubičevi 4 predstavila sklepe pred petkovo sejo odbora DZ za kulturo glede znižanja davka na knjige, časopise in druge periodične publikacije ter dodatnega financiranja Javne agencije za knjigo, knjižnic ter promocije branja in knjige, so sporočili iz PS Levica. (STA)