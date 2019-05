Ob začetku vrha EU v Sibiuu pozivi k enotnosti

Sibiu, 9. maja - Ob začetku srečanja voditeljev 27 članic EU v romunskem Sibiuu so odmevali pozivi k enotnosti v vse bolj spremenljivem svetu. Voditelji so izpostavljali prioritete, na katere se morajo osredotočiti, zlasti varnost, podnebje in konkurenčnost, da bodo prepričali Evropejce, da čez dva tedna na volitvah izberejo enotno Evropo, ne nacionalizma.