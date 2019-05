V morju pri Kornatih obtičal trajekt s približno 300 ljudmi

Zagreb/Šibenik, 9. maja - S ciprskega trajekta Aurelia, ki redno povezuje italijansko pristanišče Ancona s hrvaškim Splitom, so danes prosili za pomoč, ker sta jim nedaleč od hrvaških Kornatov odpovedala dva motorja, so potrdili v šibeniški luški kapitaniji. Kot so dodali, je na trajektu približno 250 potnikov in 50 članov posadke, med katerimi nihče ni ogrožen.