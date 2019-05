Marcel Kittel in Katjuša predčasno razdrla pogodbo

Berlin, 9. maja - Nemški kolesarski zvezdnik Marcel Kittel se je sredi sezone razšel s svojo ekipo Katjuša-Alpecin in si vzel tekmovalni premor za nedoločen čas. Sprinter in njegova zdaj že nekdanja ekipa sta novico sporočila danes, 30-letnik pa je dodal, da je do prekinitve sodelovanja prišlo na njegovo željo.