Kandidati parlamentarnih strank o prihodnosti evropskega projekta

Ljubljana, 9. maja - Kandidati parlamentarnih strank oz. njihovih list na evropskih volitvah so se na soočenju v organizaciji Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji posvetili vprašanjem glede prihodnosti evropskega projekta. Slišati je bilo pozive k stabilnosti in krepitvi zaupanja. Odprli so tudi vprašanje enotnosti slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu.