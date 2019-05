Zaradi poskusa državnega udara v Črni gori obsodili opozicijska politika

Podgorica, 9. maja - Višje sodišče v Podgorici je danes voditelja črnogorske opozicijske koalicije Demokratična fronta (DF) Andrijo Mandića in Milana Kneževića obsodilo na pet let zapora zaradi terorizma in sodelovanja pri organizaciji poskusa državnega udara v Črni gori na dan parlamentarnih volitev 16. oktobra 2016 z namenom preprečitve vstopa države v Nato.