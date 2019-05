Policisti našli lastnika čevljev in očal, ljudi pozivajo, naj osebnih predmetov ne puščajo na neprimernih mestih

Kranj, 9. maja - V sredo so kranjski policisti našli lastnika čevljev in očal s ponedeljkove najdbe na razgledni točki na Pungertu v Kranju. S kranjske policijske uprave so sporočili, da jih je moški tam pustil iz osebnih razlogov, zaradi suma, da je bilo nekaj narobe, pa so policisti izvedli dve nepotrebni iskalni akciji. Ljudi pozivajo, naj tega ne počnejo.