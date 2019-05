Novi pretresi v ljubljanskem hokeju: Tomaž Vnuk odstopil, trenerju in igralcem potekle pogodbe

Ljubljana, 9. maja - Tomaž Vnuk je po koncu sezone, v kateri so Ljubljančani osvojili tri lovorike - prvaka alpske lige, domači pokal in naslov državnega prvaka -, v sredo podal odstopno izjavo z mesta direktorja Hokejskega kluba Slovenske železnice Olimpija, je poročalo Delo. Ob tem so praktično vsem igralcem in trenerju Juretu Vnuku s koncem sezone potekle pogodbe.