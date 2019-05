Danes na prodaj prvi val vstopnic za Tokio 2020

Tokio, 9. maja - Danes so šle v prodajo prve vstopnice za športne boje na olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu, prebivalci Japonske so se lahko udeležili loterije, po kateri bo znano, ali bodo lahko v živo spremljali športe po svojem izboru. Vstopnice stanejo od 2500 yenov (20 evrov) vse do visokih 300.000 yenov (2445) za najboljše stole na uvodni slovesnosti.