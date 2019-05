Šabeder o zdravstveni negi: Umetnost, ki združuje strokovnost, odgovornost in človečnost

Brdo pri Kranju, 9. maja - Ob letošnji 100-letnici poklica medicinske sestre na Slovenskem in mednarodnem dnevu medicinskih sester danes in v petek poteka 12. kongres zdravstvene in babiške nege. Minister za zdravje Aleš Šebeder je v nagovoru zbranim dejal, da je njihovo delo "umetnost, ki združuje visoko strokovnost in odgovornost s pristno človečnostjo in predanostjo".