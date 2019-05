Na Univerzi v Mariboru o pametnih mestih in vaseh

Maribor, 9. maja - Na Univerzi v Mariboru danes gostijo konferenco na temo pametnih mest in vasi. Množična udeležba na dogodku po besedah rektorja Zdravka Kačiča kaže veliko zanimanje za ta koncept in priložnosti, ki izvirajo iz njega. Univerza, ki je ustanovila Center za pametna mesta in skupnosti, bo pri tem delovala predvsem kot povezovalec različnih deležnikov.