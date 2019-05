Alternativni glasbi in dogajanju namenjen festival na Koroškem

Ravne na Koroškem, 9. maja - V organizaciji Koroškega mladinskega kulturnega centra (KMKC) Kompleks se danes na Ravnah na Koroškem začenja peti festival alternativne glasbe in drugega dogajanja, imenovan Valter brani alter. Prinaša koncerte domačih in tujih glasbenikov, filmski večer in tekmovanje v skateu.