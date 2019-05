Lojzka Bratuž po besedah Gaberščka s svojim delom presegala državne meje

Gorica, 9. maja - Lojzka Bratuž je bila ena tistih kulturnih ustvarjalk iz zamejstva, ki je presegala državne meje še v času, ko so bile močno zavarovane, in to prav s svojo žlahtno kulturno ustvarjalnostjo, je na žalni seji dejal vodja sektorja za nepremično kulturno dediščino na ministrstvu za kulturo in njen prijatelj Silvester Gaberšček.