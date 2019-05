Milwaukee prvi polfinalist lige NBA

Milwaukee, 9. maja - Košarkarji Milwaukee Bucks so postali prvi polfinalisti severnoameriške lige NBA, potem ko so v dvoboju vzhodne konference proti četrtim nosilcem Boston Celtics peto tekmo dobili s 116:91. S tem so se jeleni v boju na štiri zmage kot prvi s 4:1 prebili med najboljšo četverico, kar je njihov prvi polfinale po letu 2001.