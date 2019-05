Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca nosilca liste stranke Dobra država na evropskih volitvah Goloba in predsednika stranke Dobovška ob 13. uri v Celju

Ljubljana, 9. maja - Novinarska konferenca po srečanju nosilca liste stranke Dobra država na evropskih volitvah Petra Goloba in predsednika stranke Bojana Dobovška z županom Polzele Jožetom Kužnikom na temo tretje razvojne osi, bo danes ob 13. uri v hotelu Faraon na Ljubljanski cesti 39 v Celju (IN NE v Polzeli, kot smo napačno zapisali), so sporočili iz stranke.