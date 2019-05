V Venezueli aretirali Guaidojevega namestnika

Caracas, 9. maja - Pripadniki venezuelske obveščevalne agencije Sebin so v sredo aretirali podpredsednika venezuelskega parlamenta in namestnika Juana Guaidoja, ki se je januarja razglasil za začasnega predsednika države. Edgarja Zambrano so odpeljali v vojašnico v Caracasu skupaj z njegovim avtomobilom, v katerega se je zaklenil.