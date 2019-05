Aprila na južni meji ZDA aretirali skoraj 99.000 migrantov

Washington, 9. maja - Ameriški mejni policisti so aprila ob meji z Mehiko aretirali skoraj 99.000 migrantov, kar je največ od aprila 2007, ko so jih prijeli 104.000 in sedem odstotkov več kot marca letos. Kar 68 odstotkov je bilo otrok ali družin z otroci, ki so bežali iz Srednje Amerike zaradi nasilja in pomanjkanja.