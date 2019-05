Newyorške borze končale mešano

New York, 8. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali neenotno. Vlagatelje še vedno skrbi naraščajoči spor med ZDA in Kitajsko, zaradi katerega se tečaji ne morejo pobrati. Po Trumpovih grožnjah o zvišanju carin pred tremi dnevi, pa so se indeksi vsaj delno stabilizirali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.