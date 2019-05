Laško, 8. maja - Na največjem namiznoteniškem turnirju za športnike invalide Slovenia Open Thermana Laško, ki se ga udeležuje več kot 400 tekmovalk in tekmovalcev, je prvi dan tekmovanj. Od Slovencev so se Andreja Dolinar, Primož Kancler, Bojan Lukežič in Luka Trtnik uvrstili v izločilne boje.