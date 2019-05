V Celju odpirajo sejme s področja avtomobilizma in logistike

Celje, 9. maja - Na Celjskem sejmu danes odpirajo trojček sejmov Avto in vzdrževanje, Gospodarska vozila in logistika ter Moto boom. Na bienalnih sejmih, ki bodo odprti do 12. maja, se bo predstavilo prek 300 blagovnih znamk, organizatorji pa ob tem napovedujejo strokoven, poučen in tudi adrenalinsko obarvan spremljevalni program.