V Osijeku se začenjajo dnevi Slovenije v Slavoniji

Zagreb/Osijek, 10. maja - Z mednarodnim konferenco o vplivu robotike na gospodarstvo in družbene spremembe bodo danes v Osijeku odprli 4. dneve Slovenije v Slavoniji. Do 13. maja se bodo na strokovnih srečanjih posvetili tudi zeleni energiji in kulturni dediščini. Odprli bodo dve slovenski razstavi, v Osijeku pa bodo zasadili mariborsko staro trto.